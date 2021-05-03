Akşener'den 'EYT'liler açıklaması: Biliyorum, sabrınız tükendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT'lilerle ilgili, "Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.

"EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi..." diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz..." ifadelerini kullandı.

EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil;



Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi...



Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi...



Biliyorum, sabrınız tükendi.

Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz... — Meral Akşener (@meral_aksener) May 3, 2021

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