Akşener'den 'EYT'liler açıklaması: Biliyorum, sabrınız tükendi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklama yaptı.
"EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil; Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi..." diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi... Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz..." ifadelerini kullandı.
EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil;— Meral Akşener (@meral_aksener) May 3, 2021
Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi...
Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi...
Biliyorum, sabrınız tükendi.
Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz...
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