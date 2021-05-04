Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuytul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar"

Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!#İbadetimeDokunma

İtikafaPolis Müdahalesi#CamilereEşZamanlıBaskın — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 4, 2021

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