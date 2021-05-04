CHP ile Ankara Barosu'ndan polisin görüntüsünün alınmasının engellenme kararına dava

CHP ile Ankara Barosu, kamusal olaylarda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı. Dava dilekçelerinde genelgenin, kamu görevlilerinin görevleri esnasında denetlenebilirliğini azalttığı savunuldu.