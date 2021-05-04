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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak "Vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey yok. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarına değinen Bahçeli, "Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır" dedi.

    Aşı konusunda güven sorunu yaşayanların kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Bahçeli, "Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır" diye konuştu.

    Bahçeli, açıklamalarının devamında yeni anayasayla ilgili çalışmalara değindi. "Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur" görüşünü dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Anayasalar devletin ana teşkilat düzenin tayin ve tespit etmektedir. Devletin siyasi ve hukuki teşkilatlanması sosyal ve hukuki alana yaslanmalıdır. Masa başında devlet teşkilat düzenini hazırlamak demokrasiyle izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir.
    • Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefeleri kıskançlıkla muhafaza edilmelidir. Ön şart bu ilk ve felsefenin anayasanın başlangıç kısmında kesin bir dille temellendirilmesidir. Millet nam ve hesabına hazırlanacak her anayasa teklifinin Türkiye'nin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Her partinin yeni anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir.
    • Görüşmek, konuşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir. Sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde ne yazık ki potansiyel anlaşmazlıklar, kutuplaşmalar kuvveden fiile geçmektedir. Ön yargıların giyotinine, mayınlı alanlara ülkemizi teslim etmek vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacaktır. Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne tarihte ne bugün mümkün olmuştur. Bu devlet bizimdir, bu millet biziz. Cumhuriyet cumhurun aziz mükâfatıdır. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir."
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