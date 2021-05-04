Bahçeli: Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak "Vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey yok. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarına değinen Bahçeli, "Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır" dedi.

Aşı konusunda güven sorunu yaşayanların kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Bahçeli, "Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır" diye konuştu.

Bahçeli, açıklamalarının devamında yeni anayasayla ilgili çalışmalara değindi. "Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur" görüşünü dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: