İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

"İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu" diyen Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl İstanbul Valiliği'nin 29 Mayıs'ta düzenlediği 'İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı' kapsamında, Fatih Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma törenine katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu’na geçen yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak 'saygısızlık' yaptığı gerekçesi ile soruşturma açıldığı ortaya çıktı https://t.co/buz1jLLNB6 pic.twitter.com/A84LKrI7SZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 4, 2021

​

İmamoğlu'nun türbe ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken çekilmiş görüntüsünün fotoğrafı bazı kesimler tarafından 'saygısızlık' olarak nitelenerek uzun süre tartışıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'saygısızlık' yaptığı gerekçesiyle İmamoğlu'na soruşturma açtı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28 Nisan 2021 tarihinde İmamoğlu'na yazı göndererek ifadesini istedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emri ile mülkiye müfettişliğince ön inceleme yürütüldü.

Yürütülen ön inceleme kapsamında İmamoğlu'nun “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…” ile ifade vermesi talep edildi. İmamoğlu'nun ifadesinin önümüzdeki günlerde yazılı olarak müfettişliğe iletileceği belirtildi.

İBB Sözcüsü Ongun: İzandan yoksun yeni bir soruşturma

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR.



Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir. pic.twitter.com/hjV64wPa9m — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 4, 2021

​