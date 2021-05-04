Fatih Altaylı'dan soruşturma tepkisi: Galiba birileri İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Altaylı, "Galiba birileri İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ve hatta cumhurbaşkanı yapmak istiyor" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Yok daha neler' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmayı değerlendirdi.

"Galiba birileri İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ve hatta cumhurbaşkanı yapmak istiyor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Çünkü bir hanım sultanın türbesinin yakınında, elleri arkasında volta attığı için hakkında soruşturma açılmasının başka hiçbir nedeni olamaz. Dünya’da bundan daha saçma sapan bir soruşturma açılmamıştır, eminim"

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın 'İmamoğlu'nun suçlanan elleri' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bundan tam bir yıl önceydi. İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı. Bilmeyenler olabilir; Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi de aynı avludaydı. İşte, hazır olun... İmamoğlu’nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi" ifadesi yer aldı.

Geçen hafta İmamoğlu'nun 'saygısızlık' iddiasıyla ifadesinin istendiği belirtilen haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da bir paylaşım yaptı. Ongun, söz konusu haberi doğrulayarak "Bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR.



Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir. pic.twitter.com/hjV64wPa9m — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 4, 2021

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı ise söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak "İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarıyla ilgili" bilgisini verdi.

Çataklı, bu işlemin kendilerine de gönderildiğini belirterek "Dolayısıyla her cumhuriyet başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor" ifadesini kullandı.