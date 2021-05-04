MetroPOLL: İlk defa kullanılacak oyların yüzde 33.5'i CHP’ye

MetroPOLL Araştırma'nın verilerine göre 2018'deki milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların yüzde 33.5'i, şimdilerde CHP'yi tercih ettiğini söyledi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, nisan ayı itibariyle partiler arası oy hareketleriyle ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Sencar, araştırmanın Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 16-21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 1752 kişi ile yapıldığını söyledi. Sencar, araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.34 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

İlgilenenlere, Nisan 2021 Türkiye’nin Gündemi araştırmasının künyesi. pic.twitter.com/qdgghkxgSk — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 4, 2021

"24 Haziran 2018'de AK Partiye oy verenlerin yüzde 67'si bu pazar seçim olsa yine AK Parti'ye, yüzde 3'ü CHP'ye, yüzde 3.8'i İYİ Parti'ye, yüzde 2.7'si MHP'ye, vs, oy vereceğini söylüyor. Yüzde 17.6'sı ise kararsızlara gidecek" diyen Sencar ayrıca, 24 Haziran 2018 seçiminde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanlar ve yaşı tuttuğu halde oy vermeyenlere dair detay da aktardı.

Buna göre 24 Haziran'da yaşı tutmadığı için oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 33.5'i CHP'yi tercih etti. AK Parti'yi tercih edenlerin oranı yüzde 24 olurken, MHP'yi tercih eden seçmenlerin oranı yüzde 6.5 olarak hesaplandı.

Yaşı tutmasına rağmen oy kullanmayan seçmenin ise yüzde 6.6'sı AK Parti'ye oy vereceğini ifade etti. Yüzde 15'i CHP'yi, yüzde 10.7'si MHP'yi tercih edeceğini kaydetti.

Meraklılarına... 24 Haziran 2018 MV Seçiminde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanlarla, yaşı tuttuğu halde oy vermeyenlerin bugünkü parti tercihleri. pic.twitter.com/YzTTc3jxMX — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 3, 2021

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