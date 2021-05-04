İçişleri'nden İmamoğlu açıklaması: Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma değil, ön inceleme niteliğindedir

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldığına dair haberlerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye 'saygısızlık yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldığına dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada ilk olarak "Cumhuriyet gazetesinde 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Müfettişi tarafından ifadesinin istendiği' şeklinde özetlenebilecek haberin yer alması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında’e ait türbeye saygısızlık yaptığı' iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da 10/09/2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığı'ndan işlem yapılmasının talep edildiği, Başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Bakanlık makamının 24/01/2021 tarihli onayı üzerinegörevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı anlaşılmıştır

Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir.

'Ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır'

4483 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelmesini müteakip, müfettişçe 'soruşturma izni verilmesi' veya 'verilmemesi' kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır."