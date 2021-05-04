Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" ifadelerini kullandı.