İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Muafiyet kapsamında yer alan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma süreciyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti: