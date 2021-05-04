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    Pınar Gültekin

    Pınar Gültekin davasında reddi hakim talebinin geri çevrilmesine itiraz

    © AA
    Türkiye
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    Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir 'reddi hakim ve çekilme talebinin mahkemece geri çevrilmesi' kararına itirazda bulundu.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Gültekin ailesinin avukat Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na verdiği dilekçede, 26 Nisan'da görülen dördüncü celsedeki bazı hususların mahkeme heyetinin tarafsızlığına şüphe düşürdüğünü iddia etti.

    Duruşmada sanık tarafından maktule, ailesine ve taraflarına hakaretlerde bulunulduğunu savunan Epözdemir, mahkeme heyetinin sanığa uyarıda dahi bulunmayarak kızları katledilen acılı aileyi susturmaya çalıştığını öne sürdü.

    Epözdemir, dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

    "Mahkemenin talebimizi serbestçe değerlendirmeksizin, adeta sanığın haksız tahrik savunmasına dayanak ararcasına ara karardan rücu talebimizin reddine karar verdiğini göstermekte olduğundan ötürü reddi hakim ve çekilme talebinde bulunulmuş olup bu talebimizin geri çevrilmesine itiraz etmekteyiz."

    Ne olmuştu?

    Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek salonu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

    © AA
    Pınar Gültekin cinayeti davasında ikinci reddi hakim talebi
    Üçüncü duruşmada mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vermiş, yeniden keşif talebini de reddeden mahkeme heyeti, bu celse dinlenemeyen tanıklardan birinin dosyaya yeni bir şey katmayacağından dinlenmesine yer olmadığına, bir tanığın ise sonraki celseye zorla getirilmesine, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı 26 Nisan'a ertelemişti.

    Dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine, android şifresi ile ilgili yazılan müzekkere ile ilgili, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesine hükmederek duruşmayı 12 Temmuz'a ertelemişti.

    Etiketler:
    Dava, Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Muğla
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