Kadın polisi, sözlü taciz ettiği iddia edilen turist serbest bırakıldı

Antalya'da yaya devriye polisleri tarafından durdurulan ve maske takması istenen İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, maske takmaması ve polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dediği belirtilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Solovjovs bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İngiliz turist, savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Solovjovs, yaşadıklarının yanlış tercümeden kaynaklandığını savunarak, "Beni ilk polis durdurduğunda maske sordu ve ben ayrıldım. Dönüşte baktım, polisin yüzünde maske yoktu. Bu kez ben sordum, neden maskesi olmadığını. O andan itibaren ortam gerildi. Kadın polisin yanındaki polisin yanlış tercüme etmesinden dolayı böyle bir olay başıma geldi" dedi.

'Polise mukavemet', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitrijs Solovjovs, serbest bırakıldı.

Soruşturmaya göre, Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verilecek.