Prof. Dr. İsmail Balık: Sputnik V üretimi Türkiye'nin elini güçlendirecek

Türkiye, salgının başından beri Çin, Almanya ve Rusya'dan toplamda 240 milyon doz aşı siparişi verdi. Bugüne kadar gelen aşılardan yaklaşık 24 milyon dozu uygulandı. Aşı alımının yanı sıra üretim için de çalışmalar sürüyor. Prof. Dr. İsmail Balık, konuyla ilgili olarak ''Sputnik V üretimi Türkiye'nin elini güçlendirecek' açıklamasını yaptı.

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, yaklaşık 24 milyon doz aşı yapıldı.

Aşı tedarikine yönelik çalışmalar ise sürüyor. Bugüne kadar Çin ile 100 milyon, Almanya ile 90 milyon, Rusya ile de 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldı.

Toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor. Ancak aşılama hızı, aşının tedarikine bağlı.

'Vahşi pazarlama aşı konusunda da devam ediyor'

TRT Haber'e göre tedarikte tüm dünyada sorunlar yaşandığı için aşı firmalarının verdikleri sözü yerine getiremediğini belirten Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Vahşi pazarlama aşı konusunda da maalesef devam ediyor" dedi.

'Aşı ile ilgili sıkıntımız kalmamış olacak'

Türkiye aşıyı sadece dışarıdan almıyor. Yerli aşı geliştirme çalışmaları sürerken aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısının üretimi de yapılacak.

Prof. Dr. Balık, "Kendi aşımızı üretiyor olmak hayati öneme sahip. Sputnik aşısının Türkiye’de üretilecek olması, yani dolum değil sıfırdan üretim olması çok önemli. Yeni jenerasyon aşı bu. Bununla beraber bizim elimiz çok güçlenmiş olacak. Aşı ile ilgili sıkıntımız, başkasına muhtaçlığımız kalmamış olacak" diye konuştu.

'Sonbahardan itibaren sıkıntı çekmeyeceğiz'

Yerli aşılar ise gün sayıyor. Sonbaharda hem inaktif hem de virüs benzeri parçacıklı aşı kullanıma sunulacak.

2 çok önemli yerli aşının yakın zamanda üretime gireceğini vurgulayan Balık, "Bir tanesi, Kayseri’de faz-3 çalışmaları başladı, inaktif aşı. Diğeri de VLP aşısı, Sayın Varank'ın gönüllü olduğu aşı. Bu da son derece yeni jenerasyon, çok değerli bir aşı teknolojisi. Bununla da biz özellikle sonbahardan itibaren aşı anlamında tedarik sıkıntısı çekmeyeceğiz diyebiliriz" dedi.