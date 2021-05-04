Türkiye’den Rusya’ya, Antalya’da turizm güvenliğini görüşme önerisi

Samsar, Rus medyasına açıklamasında, geçten hafta Türk-Rus Turizm Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı için resmi davet gönderdiklerini söyledi. Başlarda nisanda yapılması planlanan ama sonra ertelenen toplantıyı mayısın ikinci yarısında Antalya’da düzenlemeyi önerdiklerini anlata Samsar, amacının, alınan tedbirleri Rusya makamlarına sergilemek ve kafalarındaki soru işaretlerini gidermek olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Kovid-19 ile ilgili durumu görüşmek, Rus mevkidaşlarının endişelerini gidermek ve gereken tüm bilgileri sunmak için mayısta Moskova’yı ziyaret etmeye hazır olduğunu kaydeden Büyükelçi, turizmin Türkiye ve Rusya arasında, karşılıklı yarara dayanan, ekonomik ve beşeri anlamda büyük önem arz eden işbirliği alanı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin işbirliğine açık olduğunu dile getiren Samsar, bu alandaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’de tatil yapmak isteyen milyonlarca Rusya vatandaşının en iyi, sağlıklı ve güvenli koşullarda ağırlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin, turistler arasında popüler olan kıyı bölgelerde Kovid-19 vaka sayısında azalmanın tespit edildiğini anlatan diplomat, Antalya’da vaka sayısındaki azalma hızının 24-30 Nisan haftasında, bir önceki döneme göre yüzde 35 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Samsar, hasta sayısını 17 Mayıs’a kadar 5 bine düşürmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Ülkesinin, 1 Haziran’da Rusya ile hava ulaşımını yeniden açmaya hazır olacağını söyleyen Büyükelçi, iki ülke arasındaki uçuşları yeniden başlatmak ve yaz sezonu boyunca Rus turistleri en güvenli koşullarda ağırlamak için şu anda tüm seviyelerde Rusya’nın ilgili kurumlarıyla temasların devam ettiğini belirtti.