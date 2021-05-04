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    İstanbul'da bireysel kredi kartı harcamaları yüzde 55.9 arttı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105041044424308-istanbulda-bireysel-kredi-karti-harcamalari-yuzde-559-artti/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı (İPA) tarafından aylık olarak yayımlanan rapora göre, mart ayı sonu itibarıyla bireysel kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre İstanbul’da yüzde 55,9 arttı. Kredi kullanımının yüzde 29,8 artış gösterdiği kentte, takipteki alacakların oranı ise yüzde 44’ü buldu.

    İPA, “İstanbul Ekonomi Bülteni – Finansal Piyasalar” aylık bültenini yayımladı. Bültende yer alan rapora göre, Türkiye genelinde kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 35.6 arttı. Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33.6’sının gerçekleştiği İstanbul’da, 2021 mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre harcamalar yüzde 55.9 artarak 52 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamaları ise yüzde 35.6 artarak 155 milyar TL’yi geçti.

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    Kredi kullanımı yüzde 29.8 arttı

    İstanbul’da 2021 yılı mart ayı itibarıyla kredi kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.8 arttı. İstanbul’da kişi başına düşen nakdi kredi miktarı bir önceki yıla göre yüzde 30.3 artarak 95 bin 775 TL’ye yükseldi. Türkiye’deki nakdi kredilerin yüzde 39.2’sinin kullanıldığı İstanbul, kişi başına düşen nakdi kredinin en yüksek olduğu il oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Denizli, Antalya ve Kocaeli takip etti.

    Mart 2021 itibarıyla takipteki alacakların yüzde 44'ü İstanbul'da gerçekleşti 

    Mart 2020 itibarıyla tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerin yüzde 40,5’i İstanbul’da iken mart 2021 itibarıyla bu oran yüzde 44’e yükseldi. Bu dönemde İstanbul’da, takipteki alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 artarken Türkiye genelinde yüzde 1.3 azaldı. İstanbul’da kişi başına düşen ortalama takipteki alacak Mart 2021’de 4 bin 259 olurken Türkiye genelinde bin 763 TL oldu.

    İstanbul'da tasarruf mevduatı miktarı yüzde 29.3 arttı

    2020 mart sonu itibarıyla 660 milyar TL olan tasarruf mevduatı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 29,3 artarak 852 milyar TL’yi geçti. İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı Mart 2021’de yüzde 29.7 artarak 55 bin 162 TL’ye ulaşırken kişi başına düşen toplam mevduat ise 100 bin 151 TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarı İstanbul’un gerisinde kalarak 24 bin 508 TL oldu. İstanbul’da altın mevduatı ise yüzde 73.1 arttı. Toplam altın mevduatında bir önceki yılın aynı döneminde 117 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2021 Mart sonu itibarıyla bankalarda tutulan değer 203 ton altına yükseldi.

    Taşıt kredisi kullanımı yüzde 92 arttı 

    Mart 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da kullanılan taşıt kredisi yüzde 92, ihtiyaç kredisi yüzde 38.2, konut kredisi ise yüzde 31.5 arttı. İstanbul’da kullanılan kredilerin yüzde 51,2’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 46,1’ini konut kredileri ve yüzde 2.7’sini taşıt kredileri oluşturdu. Türkiye genelinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre taşıt kredisi kullanımı yüzde 91,6, ihtiyaç kredisi kullanımı yüzde 37.4, konut kredisi kullanımı ise yüzde 31.1 arttı.

    Finans kuruluşlarda kullanılan kredilerin yüzde 90.3'ü İstanbul'da 

    Mart 2021 itibarıyla İstanbul’un kredi kullanımda en yüksek paya sahip olduğu sektör yüzde 90.3 ile finansal kuruluşlar oldu. Bu sektörü yüzde 51.2 pay ile inşaat sektörü takip etti. İstanbul’da sektörler açısından kullanılan krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre finansal kuruluşlarda yüzde 38.6, gıda, meşrubat ve tütün alanında yüzde 32.9, turizm alanında yüzde 32.9 arttı. Toptan ticaret ve komisyonculuk alanında yüzde 28,1, inşaat alanında yüzde 26 ve tekstil ve tekstil ürünleri alanında ise yüzde 20.4 artış görüldü.

    Etiketler:
    Borç, Alacak, Harcama, Kredi kartı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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