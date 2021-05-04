Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.
Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ankara’nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesine iftarda misafir oldu. pic.twitter.com/DqNB1Yw1L5— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 4, 2021
Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)