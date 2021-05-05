AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Yassıada katliam örgütü yine ortaya çıktı" değerlendirmesine yer veren Çelik, "Milletin iradesi de bunun karşısında dimdik ayakta. Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

“YASSIADA KATLİAM ÖRGÜTÜ” YİNE ORTAYA ÇIKTI. MİLLETİN İRADESİ DE BUNUN KARŞISINDA DİMDİK AYAKTA. MİLLET DÜŞMANLIĞINA KARŞI MİLLET SİYASETİYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 4, 2021

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