40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi

AŞI PROGRAMI : Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz. pic.twitter.com/FcERLN9d9G