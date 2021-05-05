Kılıçdaroğlu ve Yavaş, taksicilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya Balgat’ta taksicilerle iftar yaptı. Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya’da taksicilerle iftar yaptı.

Mansur Yavaş, iftarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün iftarımızı Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Balgat Kardeşler Taksi Durağı’ndaki şoför hemşehrilerimizle açtık. Kendilerine misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, pandemide yaşadıkları her türlü zorluğa karşı yanlarında olduğumuzu yineliyorum” dedi.

Bugün iftarımızı Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Balgat Kardeşler Taksi Durağı'ndaki şoför hemşehrilerimizle açtık.



Kendilerine misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, pandemide yaşadıkları her türlü zorluğa karşı yanlarında olduğumuzu yineliyorum. pic.twitter.com/4OVerQvIZW — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 4, 2021

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