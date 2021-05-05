Bolu Belediyesi’nin mobil konser etkinliği valilik kararıyla durduruldu

Bolu Belediyesi tarafından tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen mobil konser etkinliği kapsamında müzik yayını yaparak kenti dolaşan otobüs, valilik kararıyla polis tarafından durduruldu.

Bolu Belediyesi tarafından evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek ve yerel sanatçılara destek olmak amacıyla 3 gündür mobil konser etkinliği düzenleniyordu.

Etkinlik kapsamında belediyeye ait otobüste bulunan ses sistemiyle birlikte yerel sanatçılar tarafından söylenen şarkılarla kentin mahalleleri gezilerek müzik yayını yapılıyordu. Ancak etkinlik, ‘valilikten izin alınmadığı’ gerekçesiyle sonlandırıldı.

Polis ekipleri, müzik yayını yapan otobüsü Aktaş Mahallesi’nde önünü keserek durdurdu. Polis, otobüste bulunan belediye personellerine etkinliği durdurmalarını ve İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında her türlü etkinliğin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından otobüsteki müzik yayını sonlandırıldı.

Belediye Başkanı: Yerel sanatçılarımız ciddi manada sıkıntı çekiyordu

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, şöyle konuştu: