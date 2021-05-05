Türk Tabipleri Birliği: Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilmez

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2020 yılı Mart-Aralık dönemindeki 'fazladan ölümlere' dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"2019’da Türkiye’deki ölümlerin yüzde 51’inin yaşandığı 24 il-ilçede, Mart-Aralık 2020 döneminde salgının ülkeye eşit yayıldığı varsayıldığında; 2019’a göre ‘fazladan ölüm' sayısı 115 bin. Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilemez."
2019'da Türkiye'deki ölümlerin %51'inin yaşandığı 24 il-ilçede, Mart-Aralık 2020 döneminde salgının ülkeye eşit yayıldığı varsayıldığında;— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) May 4, 2021
📌 2019'a göre "fazladan ölüm" sayısı ➡️ 115 bin
Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilemez!
📢 #ŞeffafBilgi pic.twitter.com/HfTBM5cvSF
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)