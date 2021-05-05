Türk Tabipleri Birliği: Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilmez

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 17 Büyükşehir, 5 il merkezi ve 2 ilçede belediyelerin vefat sayıları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm verilerini paylaşarak, bir kez daha fazladan ölüm sayılarına dikkat çekti.