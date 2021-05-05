'Dur' ihtarına uymayan araçta, maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Polis otomobilde arama yaptığında, maske kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar metanfetamin ile kubar esrar ele geçirdi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Miraç Cankut Y. ise polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre kaçabilen sürücü Miraç Cankut Y., Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalandı.

Miraç Cankut Y. ile yolcu konumundaki Oğuzhan K. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis arabada yaptığı aramada, maske kutusunun içerisine zulalanmış satışa hazır halde olan bir miktar kubar esrar ile metanfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.