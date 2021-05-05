Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım: Öğretmenler ölürken kimler aşılanıyor?

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “24 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanı kameralar önünde aşı olurken 1 milyon 259 bin eğitim çalışanının aşı sistemine gireceğini açıkladı. Aşının yapılacağı umudu yine ‘yalan bilgi’ye dönüştü” dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 26 milyon aşı geldiğini duyurduğuna dikkat çeken Yıldırım şu soruları sordu: