AK Partili Ünal: Seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında "Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları, meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi.

"CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Birtakım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları, içeride CHP'nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullanan Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

Bugün CHP içerisinde bu sözcülüğü ile ön plana çıkan bir siyasi, Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve tehdit ifadelerine bir yenisini daha eklemiştir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) May 4, 2021 ​

Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler.

Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Erdoğdu ne demişti?

Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin, arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını öne sürmüştü.

"Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun" diyen Erdoğdu, Erdoğan'a yönelik "İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var. Milli çıkarlarımız sizin şaibeli servetinize kurban oldu. Benim tek muradım bir gün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız" ifadesini kullanmıştı.