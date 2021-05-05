Kayıt
09:58 05 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Namaza ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermeliyiz

    © İHA / Osman Arslan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044125460_0:40:3082:1774_1200x675_80_0_0_b134ff0d9634d032df152c6468282ee5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105051044426882-diyanet-isleri-baskani-erbas-namaza-ne-kadar-onem-veriyorsak-zekata-da-o-kadar-onem-vermeliyiz/

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz eğer zekatımızı hakkıyla vermezsek Müslümanlığımızı tam yapmış sayılmayız. Namaza, oruca, hacca ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Akit TV'de 'İftara Vuslat' programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ibadetlerin önemine değinerek, ramazan ayının müminlerin kurtuluşu için bir vesile olduğunu söyledi.

    Zekatın önemine vurgu yapan Erbaş, "Herkes komşusunu gözetecek, mahallesini gözetecek. Bir yerde fakirlik varsa oraya zekat mükellefi insanlar hemen müdahale edecek, oraya koşacak. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak biz, eğer zekatımızı hakkıyla vermezsek Müslümanlığımızı tam yapmış sayılmayız. Namaza, oruca, hacca ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

    'Camilerinin bir köşesini hayır marketi haline getiren hocalarımız oldu'

    Anadolu insanının, tarih boyunca sadece yaşadığı yerde değil nerede bir mazlum, bir mağdur varsa onun yanında her zaman yer aldığının altını çizen Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem yurt içinde 81 ilimizde, 922 ilçemizde mazlumun, mağdurun yanında hep yer aldık. Bir mahallenin hocası, o mahalledeki fakir fukarayı tespit etmiş, geçmişten bize kadar gelen 'zimem defteri' denilen bir uygulama var. O mahalledeki fakir fukara insanların bakkala, markete olan borçlarını onların haberi olmadan ödemiş elhamdülillah. Belki bunlar, çok kamuoyuna yansımıyor. Dolayısıyla diyoruz ki, iyi ki hocalarımız var. İyi ki camilerimiz bu şekilde sadece namaz kılınan yerler olarak değerlendirilmiyor. Salgın döneminde camilerinin bir köşesini hayır marketi haline getiren hocalarımız oldu. Böyle onlarca örnek var. Biz şu an salgına rağmen, çeşitli riskleri de olmasına rağmen 78 ülkede Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile insanların fakir fukara, garip gureba, mazlum, mağdur insanların iftar ve sahur sofralarıyla onların yanındayız."

    'Masal değil hakikat: Ekmek yok, su yok'

    Erbaş, iki hafta önce Suriye'nin İdlib kentine yapmış olduğu ziyareti de değerlendirerek, "Çeşitli yönlerden riskli bir ziyaretti ama bu riskler bizim 'Beklenen Sensin' davetine icabet etmemizi engelleyemez. Eşimle beraber gittim" ifadelerine yer verdi.

    Bölgede, tozun toprağın içerisinde yaşayan 3.5 milyon insan olduğunu hatırlatan Erbaş, şu bilgileri verdi:

    "Bazen görmeyenler için bu masal gibi geliyor ama bu masal değil, bu hakikat. Su yok, elektrik yok, ev yok, yiyecek yok, yani yokları üst üste koyduğunuz zaman adeta boyunuzu aşar. Tüm yoklukların olduğu bir yer. Allah kimseye iç savaş yaşatmasın. Kimseyi vatansız, evsiz barksız bırakmasın. Şimdi şu hadis-i şerifi biz sadece okuyup kitabı kapatıp kütüphaneye mi koyacağız? Hadis-i şerife bakar mısınız, 'Müminler bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir azasına bir diken batsa, bir ıstırap duysa vücudun her tarafı ondan rahatsız olur.' Bir tarafınızda bir rahatsızlık olduğu zaman bunun ıstırabı, bütün vücudunuzu sarar. Müminler de böyle olmalı. Efendimiz aleyhisselatu vesselam böyle tavsiye ediyor. Eğer Suriye'de, Libya'da, Filistin'de, Tanzanya'da, Afrika'da, Avrasya'da, Balkanlar'da, Güney Amerika'da, nerede olursa olsun bir mağdurun, mazlumun durumu, onun mağduriyeti, fakirliği, beni rahatsız etmiyorsa benim Müslümanlığımda bir eksiklik var demektir ki, bu hadis-i şerife uymuyorum demektir. Onun için biz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün dünyada olmaya çalışıyoruz."

    'Ayasofya'da cami dersleri yapıyoruz'

    Başkan Erbaş, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının 'İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandığını' ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Diyanet İşleri Başkanı olarak önce İslam ülkelerindeki diğer Diyanet İşleri Başkanlarına, Din İşleri Bakanlarına bir mektup yazdım. Mutluluğumuzu paylaşma mektubu idi. Öyle muhteşem dönüşler geldi ki. Bu, tabii beklenen bir şeydi. Ayasofya bugün aynı zamanda bir mektep olma yolunda ilerliyor. 24 Temmuz 2020'de açtığımız günden itibaren Ayasofya'da cami dersleri yapıyoruz. Tefsir, hadis, Kur'an dersleri yapıyoruz. Şu anda Ayasofya'nın içinde sabah namazında 16 ayrı köşede Kur'an okunuyor, mukabele okunuyor. Dedim ki, Ayasofya bir mekteptir, bir okuldur. Onun okul olma özelliğini biz daha da geliştirerek devam ettireceğiz, aslına rücu etmesini sağlıyoruz."

    İlgili konular:

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz
    Bakan Yanık'tan 1100 lira destek ödemesi paylaşımı: Bu zor günleri hep birlikte aşacağız, hep beraber başaracağız
    Meral Akşener, 'destek paketi' önerilerini video ile paylaştı
    Mansur Yavaş 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
    Mansur Yavaş: 112 bin ailemizin Başkent Kartı’na 45 milyon TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık
    Etiketler:
    ibadet, zekat, Ramazan, Diyanet İşleri Bakanlığı, Ali Erbaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Andrew Brown - cenaze
    Polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Andrew Brown için cenaze töreni yapıldı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet