'Davayı FETÖ organize etti' deniyor: 7 ay tutuklu kalan Hamide Erdem için mahkemeden 27 bin TL manevi tazminat kararı

FETÖ'nün organize ettiği ifade edilen dava kapsamında Eylül 2012'de tutuklanan zabıta komiseri Hamide Erdem, maddi-manevi zararının karşılanması için dava açtı. Mahkeme, 7 ay tutuklu kalan Erdem'e 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

FETÖ tarafından organize edildiği belirtilen dava kapsamında 7 ay tutuklu kalan Hamide Erdem'in bu süre boyunca uğradığı maddi-manevi zararın karşılanmasına ilişkin açtığı davada mahkeme, 27 bin TL manevi tazminata hükmetti. Erdem’in avukatının İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itiraz ise reddedildi. Erdem’in avukatı Nesrullah Oğuz bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Beşiktaş Belediyesi’nde zabıta komiseri olarak görev yapan Hamide Erdem, Eylül 2012'de FETÖ’nün organize ettiği kumpas davası kapsamında tutuklandı. 7 ay boyunca tutuklu kalan Erdem, Mart 2013'te ise tahliye edildi. Yıllar süren yargılama sonucunda ise Erdem İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat etti. Erdem’i mağdur eden savcı hakkında ise FETÖ'den işlem yapıldı.

Beraat kararının ardından Erdem tutuklu kaldığı süre içinde görevden uzaklaştırıldığını, maddi ve manevi kaybının olduğunu belirterek maliye hazinesine karşı 100 bin TL maddi, 200 bin TL ise manevi tazminat istemiyle dava açtı. Erdem’in dosyasını inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi maddi tazminat talebini reddederken, Erdem'e manevi tazminat olarak ise 27 bin TL ödenmesine karar verdi.

Erdem'in avukatı Nesrullah Oğuz ise müvekkilinin tutuklandığı süreçte görevinden uzaklaştırıldığını maktu mesai gibi ödeneklerden mahrum kaldığını belirterek yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Oğuz ayrıca kumpas davaları mağdurlarının yaşadıkları sürecin çok yıpratıcı olduğunu yerel mahkemenin hükmettiği 27 bin TL manevi tazminatın ise yetersiz olduğunu, aktardı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi yapılan itirazı esastan reddetti. Erdem ve avukatı ise dosyayı bu kez Yargıtay’a taşıdı.

Anayasa Mahkemesi 2019’da incelediği bir dosyada gözaltı ya da tutuklama nedeniyle ödenen tazminatın yetersiz olmasının anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlalini' oluşturduğunu belirtmişti.