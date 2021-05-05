Alkol sattığı için gözaltına alınan esnaf: Uyuşturucu satıcısına böyle baskın olmuyor

Tam kapanma kapsamında uygulanan alkol yasağına rağmen satış yaptığı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan esnaf, "Bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu. Uyuşturucu satanlara böyle baskın yapılmıyor" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına konusundaki tartışmalar devam ediyor.

İstanbul’da önceki gün Murat T’nin dükkanına, alkol alarak çıkan bir vatandaşı takip eden polisler tarafından baskın yapıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre alkol sattığı için dün dükkânı kapattırılıp gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan 35 yaşındaki Murat T., iki ekip otosuyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile getirerek "Bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu. Uyuşturucu satanlara böyle baskın yapılmıyor" dedi.

'Sağı solu arayıp nasıl işlem yapılacağını sordular'

Murat T., polislerin dükkanına telefondan görüntü alarak girdiğini dile getirerek "Alkol satmak yasak, neden satıyorsun?" dediklerini söyledi. Murat T., şunları söyledi:

"Ben de marketlerde satışın devam ettiğini, elimize yasak ulaşmadığını söyledim. Onlar da Süleyman Soylu’nun açıklamalarını gerekçe gösterdiler. Dükkânımı kapattırıp beni karakola götürdüler. Hiçbir şekilde karşı koymadım. Beni saatlerce hiçbir şey demeden beklettiler. Çünkü kendileri de ne yapacaklarını bilmiyordu. Ellerinde bir karar da yoktu, sadece Soylu’nun açıklaması vardı. Sağı solu arayıp nasıl işlem yapılacağını sordular. Tutacak bir şey bulamayınca ifademi alıp serbest bıraktılar."