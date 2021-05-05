CHP'nin raporundan: 26 Nisan'dan 1 Mayıs'a dek her bir saatte 11 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan raporda 26 Nisan'dan 1 Mayıs'a dek her bir saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bir rapor hazırladı. Raporda, 26 Nisan'dan 1 Mayıs'a dek Türkiye'de her bir saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle kaybettiğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre raporda, aşıdaki tedarik sıkıntısının rakamlara da yansıdığı belirtildi. İlgezdi, "25 Nisan - 1 Mayıs arasında ilk doz aşısı yapılan yurttaş sayısı yüzde 35 azaldı" dedi.

İlgezdi, partisinin MYK'sına sunduğu raporda şunlara yer verdi:

"- 1 Mart’ta 1215 olan ağır hasta sayısı, 2 ayda yüzde 190 artarak 3 bin 525’e ulaştı.

- 1 Mart’ta 69 olan günlük vefat sayısı, 1 Mayıs'ta yüzde 441 artışla 373’e ulaştı.

- Türkiye’nin aşı tedarikinde yaşadığı sıkıntı, 25 Nisan-1 Mayıs arasında yapılan ilk doz aşılarla ortaya çıktı. Geçen hafta yalnızca 637 bin 816 kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu sayı, 17-24 Nisan haftasında 980 bin 533 idi.

- 25 Nisan-1 Mayıs haftasında ilk doz aşısı yapılan yurttaş sayısı, bir önceki haftaya oranla yüzde 35 azaldı.

- Türkiye, haftada 637 bin kişi aşılayabilirken Almanya’da günlük aşılanma sayıları ortalama 800 bin civarında.

'82 milyon çok riskli'

- Sağlık Bakanlığı'nın 17-24 Nisan haftası için illerde 100 binde haftalık vaka sayılarına göre, 'çok yüksek risk' seviyesindeki illerin toplam nüfusu 82 milyona çıktı."

İlgezdi, "Kapanma adı altında çalışan nüfusun yüzde 61'ini sokağa döken ve muaf tutan bir 'kısıtlama' anlamsız ve yetersiz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.