İmamoğlu'ndan Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e: Bak elin arkada geziyorsun, arada karışık yap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede 'ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' ve 'HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği' gerekçesiyle başlatılan ön incelemeye göndermede bulundu.

Sarıyer dün (4 Mayıs 2021) gerçekleştirilen gezide elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Bak elin arkada geziyorsun" diyerek takılan İmamoğlu, "Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz'de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e: Bak elin arkada geziyorsun, arada karışık yaphttps://t.co/25bS56HBeO pic.twitter.com/VbXClhMdEl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021

Genç ise, İmamoğlu'na, "Allah'tan Fatih'in heykelini daha koymamışlar. Ama biz burada hep böyle yürüyoruz" diyerek takıldı. İkilinin diyaloğu gülüşmelere neden oldu.