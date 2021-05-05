İstanbul Sancaktepe'de köprü korkuluklarına asılı ceset bulundu

Sancaktepe'ye bağlı Abdurrahmangazi mahallesinde bulunan su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış erkek cesedi buludu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

DHA'ya konuşan çevre sakinleri, ölen kişinin mahallelerinde oturmadığını söyledi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.