Çilingirler uyardı: 7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı evde unutmayın

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde sokağa çıkma yasağından muaf olacak meslekler listesinde çilingirler yok. Halen kapıda kalan kişilerin taleplerine geçici olarak aldıkları belge ile yanıt veren çilingirler, genelgeye 95.29.04 sayılı NACE kodları eklenmezse 7 Mayıs’tan sonra sokağa çıkamayacak.

Yasaktan muaf tutulmamalarının mağduriyet yaratacağını belirten Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Hazinedar, "Anahtarını evde unutan ya da kilidi arızalanan kişiler bu süreçte anahtarcı bulmakta güçlük çekti. Polisinden askerine birçok kişi tam kapanma döneminde kapıda kalabilir. Kamuda çalışan personel evinden çıkarken anahtarını içeride unutabiliyor, kilidi arızalanabiliyor" dedi.

Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığına göre Hazinedar, NACE kodları olmadığı için e-Devlet’ten muafiye belgesi alamadıklarını belirterek "Vatandaşın mağduriyetine cevap veremiyoruz. Ya arka sokaklardan vatandaşa ulaşacağız ya da vatandaş 155’i arayıp yardım isteyecek" diye konuştu.

Markete giden bir kişinin bile anahtarını evinde unuttuğu için çilingire ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Hazinedar, 7 Mayıs 2021 tarihinden sonra vatandaşlara hizmet veremeyebileceklerini söyleyerek, "7 Mayıs en son gün. 7 Mayıs’tan sonra vatandaşımız kapıda kalmamaya özen göstersin, anahtarcı bulamayabilir" dedi