Hastadan 'Tok gel' diyen hemşireye tehdit

Diyarbakır'da bir hasta, aç karnına tahlil yapılamayacağını söyleyen hemşirenin üzerine yürüyüp tehdit etti.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

Hemşirenin "Aç karın mı tok karın mı" sorusuna aç olduğu cevabını veren kişi, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi. Hhastaya öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre ismi öğrenilemeyen hasta aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı.

Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın tehditler savurduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı belirtildi.



