Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya dava açtı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan Erdoğdu’nun 250 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.

Erdoğdu ne demişti?

Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin, arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını öne sürmüştü.

"Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun" diyen Erdoğdu, Erdoğan'a yönelik "İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var. Milli çıkarlarımız sizin şaibeli servetinize kurban oldu. Benim tek muradım bir gün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız" ifadesini kullanmıştı.