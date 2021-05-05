Kılıçdaroğlu '128 milyar dolar ve damat nerede?' diye sordu, Akşener yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) 128 milyar doların akıbetiyle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketlediği paylaşımında "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diye sordu.

Bu paylaşımı alıntılayan Akşener ise "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam" yanıtını verdi. Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu etiketleyerek "Sizde yeni bir bilgi var mı?" ifadesini kullandı.

Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam.



Sayın @T_Karamollaoglu sizde yeni bir bilgi var mı? https://t.co/Z5HW9sd6p0 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 5, 2021

​Karamollaoğlu'nun henüz bir paylaşımda bulunmadığı görüldü.