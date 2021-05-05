Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Aile hekimleri bayramda idari izinlerini kullanabilecek

Ramazan Bayramı'nda aile hekimlerinin çalışacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin “çalışmıyoruz” açıklamasının ardından yeni bir karar aldı. Aile hekimlerinin idari izinlerini kullanabileceği, aşı randevularının ise hastanelere kaydırılabileceği veya erteleneceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde aile hekimlerinin çalışacağını duyurmasının ardından Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ile Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), "Bayram tatilinde aile hekimliklerine gitmeyeceklerini ve aile hekimliklerinin kapalı olacağını" duyurdu.

Aile hekimlerinin bu duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Randevuları aile hekimleri planlayacak

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'Tam Kapanma Döneminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri' konulu yazıda, Ramazan Bayramı olan 10-11-12 Mayıs’ta “Aile sağlığı merkezlerinde planlamanın aile hekimlerinin yetkisinde olduğu” belirtildi.

Aile hekimlerinin, kendilerine kayıtlı olanların aşı planlamasını hastaneye alarak ya da erteleyerek idari izinlerini kullanabileceği belirtildi.