Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "27. Dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanına hakaret' teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" dendi.

Erdoğdu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "ATV ve Sabah grubundan muhabirleriniz en yakın çevremde olan kadın arkadaşlarımı arayıp benimle bir ilişkileri olup olmadığını soruyorlarmış. Sayın Erdoğan, kurduğunuz düzeninizin bu alçak sorularına cevap vererek siyasi şantajınıza prim vermeyeceğim" demişti. Erdoğdu, şunları kaydetmişti:

"Şunu iyi bilin. Ben özel hayatım dolayısıyla sadece eşime hesap veririm. Benim eşim de bu mücadelenin bedelini bilerek bu mücadeleye girmeme izin verdi… Sizin şantajlarınıza boyun eğeceğimizi sanıyorsanız. Bunu zaman size gösterecek.

4-Şunu iyi bilin… Ben özel hayatım dolayısıyla sadece eşime hesap veririm… Benim eşim de bu mücadelenin bedelini bilerek bu mücadeleye girmeme izin verdi… Sizin şantajlarınıza boyun eğeceğimizi sanıyorsanız… Bunu zaman size gösterecek… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) May 4, 2021

Telefonla arayıp hakkımda sorular sorduğunuz kadınlar bu toplumun en yürekli, en cesur kadınları. Ailemden sonra en yakın olduğum ve hiçbir karşılık beklemeden benim yüzümden bedel ödeyen ve bu gidişle de bedel ödemeye devam edecek olan bu can yoldaşlarımdan özür dilerim.

'Bu savaşta benim dışımda masum birini üzerseniz mesele benim adıma kişiselleşir'

Fotoğraflarım ve görüntülerim varmış. Bunlarla tehdit ediyorlarmış. Elinizde ne varsa yayınlamazsanız şerefsiz, vicdansız ve alçaksınız. Ben sizinle savaştayım. Bu savaşta benim dışımda masum birini üzerseniz mesele benim adıma kişiselleşir. Kavgada yiğit olun.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, öncelikle şunu bilmeniz isterim. Korku insani bir duygudur. Utanılacak bir durum da değildir. Sizden korkan sizin halinize düşsün. Ben ve benim gibi milyonlarca insan korku duvarını yıllar önce aştı. Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun."

Erdoğdu ayrıca, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" ifadesini kullanmıştı.