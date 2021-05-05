Bakan Dönmez: 'Kanuni' ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından '#DenizlerdeKanuniDevri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 5, 2021
İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷🚢#DenizlerdeKanuniDevri pic.twitter.com/aPxZD2i1T3
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