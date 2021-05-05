Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter, dün (4 Mayıs 2021) partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin konuşulduğu sırada Habertürk TV'ye tepki gösterdi.

Gazeteci Ebru Baki için 'art niyetli' tanımlamasında bulunan Yönter, konuklar Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ve Gülfem Saydan Sanver'in yeni anayasa önerisini karalamaya çalıştığını ileri sürdü.

"Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" diye soran Yönter, "Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun" ifadesini kullandı.

2)- Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun! — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) May 4, 2021

​Yönter'e yanıt, bugün Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den geldi. Baki'ye yönelik olarak "Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor" diyen Aydemir, şunları söyledi:

"Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum.

'Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum'

Ben Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim, bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı.

'Özür dilemeye çağırıyorum'

Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin, onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

Ebru Baki de programda ne olduğunu anlamadığını söyledi. "Bir 'gülme' geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen, hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur" diyen Baki, bu üslupla muhatap olmanın çok zor olduğunu belirtti.

Baki: Alışmamamız lazım

Bu nedenle bir şey söylememeyi tercih ettiğini ifade eden Baki, "Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak birtakım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" dedi.

Bahçeli'den açıklama geldi

Bu yaşananların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Bahçeli, "Habertürk TV izlemiyorum" dedi.