İmamoğlu'na inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ön inceleme açılması hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış, öyle gözüküyor" dedi.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili ön inceleme açılmasına AK Parti'den bir yorum geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi.

Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.