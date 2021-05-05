Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı video hakkında açıklama yaparak "Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı videoya cevaben sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak."

Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak 😂 pic.twitter.com/tth3peTd6I — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021

​AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyordu.

YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6 — AK Parti (@Akparti) May 5, 2021

​