Denizli Barosu, alkol satışı yasağına karşı dava açtı

Denizli Barosu, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 3 Mayıs'ta aldığı tam kapanma döneminde market, tekel bayi ve büfelerde alkol satışının yasaklanması yönündeki kararını yargıya taşıdı. Denizli Barosu'nu temsilen avukatlar bugün Denizli İdare Mahkemesi'ne başvuru yaparak yürütmenin durdurulmasını istedi.

Dava başvurusunda alınan kararın Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, kamu yararına dayanmadığı, özel hayatın gizliliği ve korunmasını ihlal ettiği belirtildi. Başvuruda kararın telafisi güç zararları ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Sözcü'ye açıklamada bulunan Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, alkol yasağının salgın ile hiçbir ilgisi bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: