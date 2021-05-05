Mansur Yavaş: Kampanyamız bir ayda 20 milyon TL destek aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz. Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım."
Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 5, 2021
Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/6Iv8UTJ9Nm
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