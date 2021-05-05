Mansur Yavaş: Kampanyamız bir ayda 20 milyon TL destek aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, pandemi sürecinde yürütülen kampanyada ihtiyaç sahipleri için bir ayda 20 milyon TL toplandığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz. Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım."

Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz.



Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/6Iv8UTJ9Nm — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 5, 2021

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