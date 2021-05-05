Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sırasında yapılan yardım dağıtımında patates, soğan kuyruğu

Eskişehir Tepebaşı'da vatandaşlara patates ve soğan dağıtımı yapıldı. Ancak tam kapanma günlerinde yapılan dağıtım için vatandaşlar sokağa çıkıp kuyruğa girmek zorunda kaldı.

Salgın nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde tam kapanma uygulanırken, Eskişehir’de vatandaşlara kaymakamlık aracılığıyla patates ve soğan dağıtıldı.

8 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla soğan ve patatesteki stok artışını önlemek için geçen hasat döneminden üreticilerin ellerinde kalan soğan ve patatesleri alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması talimatını vermişti. Bunun ardından 81 ilde valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracığıyla ihtiyaç sahibi ailelere patates ve soğanları ulaştırılmaya devam ediyor.

Eskişehir’de de ihtiyaç sahipleri için Tepebaşı ilçesinde patates ve soğan dağıtımı gerçekleşti. Patates ve soğan yüklü kamyon, Eskişehir Tepebaşı ilçesindeki belli noktalarda ihtiyaç sahiplerine patates ve soğanları dağıtıldı.

Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı sırasında yapılan yardım dağıtımında patates, soğan kuyruğuhttps://t.co/bmeaTz3Ylb pic.twitter.com/krEiolko9k — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021

​Patates ve soğan dağıtıldığını duyan vatandaşlar birkaç mahalle uzaktan yollara düşerek patates ve soğan alabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Patates ve soğan dağıtımı nedeniyle, vatandaşlar tam kapanma döneminde sokağa çıkma mecburiyetinde bırakılırken, sokağa çıkma yasağını da delmelerine neden oldu.

Tepebaşı ilçesinde belli noktalarda kamyondan ihtiyaç sahiplerine dağıtılan patates ve soğandan almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü'nün haberine göre, duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Yardım böyle yapılmaz. İhtiyaç sahiplerinin kapılarına götürülerek teslim edilmesi gerekir. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen patates ve soğan almak isteyen insanlar yardımdan yararlanabilmek için sokağa çıkmaya mecbur bırakılıyorlar. Birkaç mahalle öteden gelenler var. Aldıklarını ellerinde taşıyamayacakları için araçlarıyla gelmek zorunda kalıyorlar. Dağıtım sırasında da uzun kuyruklar oluşuyor ve sosyal mesafe kuralı uygulanmıyor. Birer çuval patates ve soğan uğruna insanlar corona virüse yakalanma riskiyle hatta ölümle karşı karşıya kalabilirler” dedi.