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    Tekirdağ'da Nazım Kaçar'ın, eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği oğlu Güven Kaçar ile karısı Münevver Kaçar tarafından planlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını, annesiyle planlayıp öldürdü

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    Tekirdağ'da Nazım Kaçar'ın, eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği oğlu Güven Kaçar ile karısı Münevver Kaçar tarafından planlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet, Güven Kaçar'ın, eşiyle konuşmalarını dinlemek için babasının yatağının altına gizlice yerleştirdiği ses kayıt cihazının polis tarafından bulunmasıyla çözüldü.

    Olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi’nde, Kaçak ailesinin yaşadığı 4 katlı binadaki dairede meydana geldi.

    İlçede poğaça dükkanı bulunan, 2 çocuk babası Güven Kaçar (31), iddiaya göre, eşi Mısra ile babası Nazım Kaçar(51) ‘ın ilişki yaşadığından şüphelenince hatları kendisinin üzerine kayıtlı olan eşi ve babasının cep telefonlarına gizlice ses kayıt programı yükledi.

    Bunun üzerine Güven Kaçar, eşi ile babasının 35-40 dakika süren görüşme yaptığını ancak kayıtların silindiğini fark etti. Kaçar, babasının telefonundaki ses kayıt programını kendi cep telefonuna yönlendirdi. Yaklaşık 1 ay önce babası ile eşinin yine görüşmeler yaptığını fark eden Kaçar, ikisiyle de tartıştı. Kayınpeder ve gelini, iddiaları reddederken, tartıştığı eşi, Güven Kaçar’ı polise şikayet etti. Bir süre sonra da mahkemeye başvurup, Kaçar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar üzerine Güven Kaçar ise eşine boşanma davası açtı.

    Yatak altına dinleme cihazı koydu

    Boşanma davası devam ederken, Mısra Kaçar, ilişki yaşadığı iddia edilen kayınpederi Nazım Kaçar ile birlikte Zonguldak’a gitti. Bu duruma öfkelenen Güven Kaçar, annesi Münevver Kaçar (49) ve kayınbiraderi Serdal Taşçı’ya, eşi ve babasının ilişki yaşadığını anlatarak, babasını öldüreceğini söyledi. Münevver Kaçar, “Sen yapma, kendini ateşe atma. Ben halledeceğim” deyince oğlu da “O zaman uyurken boğazını kes gitsin” dedi.

    Bir süre sonra Münevver Kaçar, korktuğunu ve yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Güven Kaçar, Münevver Kaçar ve Serdal Taşçı, Zonguldak’tan dönen Nazım Kaçar’ı öldürmek için plan yaptı. Münevver Kaçar’ın kapıyı açması, Güven Kaçar’ın babasını öldürmesi, Serdal Taşçı’nın da kapı önünde olası gelişmelere göre hazır beklemesi planlandı. Ortaya çıkması durumunda cinayeti, Münevver Kaçar’ın üstleneceği kararlaştırıldı. Güven Kaçar ayrıca babasının, eşiyle yapacağı konuşmaları dinlemek için yatağının altına da ses kayıt cihazı yerleştirdi.

    Planın ardından önceki gece Güven Kaçar, anne ve babasının oturduğu daireye gitti. Münevver Kaçar, kapıyı açtıktan sonra Güven Kaçar, içeri girerken, Serdal Taşçı da dışarıda bekledi. Evde Nazım Kaçar ile oğlu arasında, önceki ses kayıtları nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada masanın üzerindeki bıçağı alan Güven Kaçar, babasına saplamaya başladı.

    Bıçağın yamulması üzerine Kaçar, annesinden başka bıçak isteyerek, babasına saplamaya devam etti. Nazım Kaçar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı duyanların haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kaçar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçar’ın cansız bedeni, Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Nazım Kaçar’ın, 2 bıçak kullanılarak, 20 darbeyle öldürüldüğü belirlendi.

    Olayın ardından geniş kapsamlı soruşturma başlatan Ergene Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Kaçar ile annesi Münevver Kaçar’ı gözaltına aldı.

    Güven Kaçar ile Münevver Kaçar’ın, Nazım Kaçar’ın yatağının altındaki ses kayıt cihazını, yaşanan kargaşa sırasında alamadığı ortaya çıktı. Polis, yaptığı incelemede, cinayeti üstlenen Münevver Kaçar’ın olayı tek başına gerçekleştiremeyeceği kanaatine vardı. Emniyette Kaçar’ın, oğluna “O ses kaydı ele geçerse mahvoluruz. Onu hemen imha etsinler” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Güven Kaçar’ın, bir yakınından ses kayıt cihazını almasını istediği ancak evin kapısının mühürlenmesi nedeniyle alınamadığı belirlendi. Polis, evde yaptığı ikinci aramada ses kayıt cihazını bularak, incelemeye aldı. Kayıtlarda annenin, oğluna “Sen oradan vur, ben burasına vurayım” dediği tespit edildi. Ses kaydının ardından anne ve oğlu, cinayeti itiraf etti.

    'Başına yastıkla bastırdık, boğazını kesmeye çalıştım'

    Güven Kaçar, emniyetteki ifadesinde, babasını öldürmeyi planladığını ve bunun için annesi ve kayınbiraderine rollerini dağıttığını anlatırken, şunları kaydetti:

    “Planı yaptım, rolleri dağıttım ve bu iş bitecek, dedim. Olaydan önce hazırlıklıydım; şapkam, pantolonum ve elimde eldivenlerim vardı. Annem kapıyı açtı ve kapı arkasında durdu. Babamın normalde beni görmemesi gerekiyordu çünkü bana saldırabilirdi. Serdal, planladığım gibi dışarıdaydı, çağırdığımda gelecekti. İçeri girdiğimde babamla konuşmaya çalıştım ama konuşmak istemedi. Elinde cep telefonu vardı, kendisinden beni öldürmesini istedim. Ses kaydındaki görüşmeler aramızda yaşandı. Bana doğru hamle yapmaya kalktı, masanın üzerindeki bıçağı alıp savurmaya başladım. Sırtüstü yere düştü. Savurduğum bıçak, babamın altında kaldı. Yamulduğunu gördüm, anneme bıçak getirmesini söyledim. Olayda kullanılan bıçağı getirdi. Vurmasını söyledim, ‘Sok, sok’ şeklinde bağırdım. Babam, anneme küfürler edip, ‘Bana kumpas mı kurdunuz?’ diye bağırdı. Annemin vurup vurmadığını görmedim, arkamda duruyordu. Bıçağı elinden aldım, öncesinde Serdal’ı içeri çağırdım; ancak girmekte geç kaldı. İçeri girdiğinde yastıkla babamın başına bastırmasını söyledim, söylediğim gibi yaptı. Babamın boğazını kesmeye çalıştım ama sanırım yüzüne geldi. Boğazını kesemedim. Bir süre sonra zaten debelenmeyi bıraktı, hareketiz kaldı.”

    'Boğuşma izlenimi' için annesinin saçlarını dağıtmış

    Güven Kaçar, babasının ölmesinin ardından cinayeti üstlenecek annesinin, boğuşma yaşanmış izlenimi için, saçlarını dağıttığını söyledi. Kaçar, “Annem kanepeye oturdu, ben ve Serdal evime çıktık. Lavaboda ellerimizi yıkadık. Eldivenleri lavaboya attım. Üstümüzü değiştirdik. Kanlı kıyafetleri poşete koyup, evin 600-700 metre aşağısında bulunan dereye gidip, kıyafetleri yaktık, kalanı da dereye attım. Döndüğümde polisler eve gelmişti. Anti depresan kullandığım için çok rahattım. Polisler bana sorduklarında, ben yapmadığımı söyledim” diye konuştu.

    İfadesinde, ses kaydına da değinen Güven Kaçar, “Olay sonrası evi kilitlediler, giremedik. Bizi de karakola götürdüler. Ses kaydı yatağın altında kalmıştı, alamadım. Karakolda ifadelerimiz arasında sigaraya çıktığımız zaman cihazdan haberi olan arkadaşıma, ses kaydının yatağın altında kaldığını ve almamız gerektiğini söyledim. O, babamın imam nikahlı eşine söylemiş, O da polislere haber vermiş. Polisler cihazı almışlar, böylelikle olay da ortaya çıkmış oldu” dedi.

    Emniyetteki ifadelerinin ardından Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edilen Güven Kaçar ile annesi Münevver Kaçar, çıkarıldığı mahkemece ‘planlayarak kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Anne ve oğlunun tutuklanmasının ardından bugün de Serdal Taşçı, gözaltına alındı. 

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