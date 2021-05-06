İstanbul Esenyurt'ta rehine operasyonu: Özel harekat timleri 3 kişiyi gözaltına aldı

Esenyurt’ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekat ekipleriyle birlikte içeri girdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı.

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerineöne sürülen Mevlüt U., pencereye yanaşarak rehin alındığı söyledi. Mevlut U., kurtulmak için çevredeki. Mevlüt U.’nun imdat seslerini duyan vatandaşlar durumu. Alınan ihbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlısevk edildi. Polis ekipleri, dairedeki kişilere seslenerek kapıyı açmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda kapı kırılarak eve girildi. Özel harekat ekipleri, dairede bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.