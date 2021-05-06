Antalya'da aynı turist yine gözaltına alındı: Maske takmayı reddetti

Antalya’da geçen pazartesi günü maske takması konusunda kendisini uyaran polise yanındaki kadın meslektaşını gösterip, “Beğendim, bana göndersene” deyince gözaltına alıp daha sonra serbest bırakılan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, maske takmadığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'un gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı günün akşamında polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı.

'Neden takmıyorsun?'

Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı ve iddiaya göre. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip

Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, “Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz, onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?” dedi. Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi. Polisin, “Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler” sözleri üzerine Solovjovs, “Tamam” diye cevap verdi. Gözaltına alınan Solovjovs, ‘polise mukavemet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra yine serbest bırakıldı.