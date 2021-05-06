Mehmet Barlas: Eski Türkiye'de nelerin satılacağını esnaf belirlerdi, şimdi İçişleri Bakanlığı karar veriyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'yi yönetmenin güçleştiğini belirterek, "Eski Türkiye'de pazarda ve markette nelerin satılacağını esnaf belirlerdi. İçişleri Bakanlığı, asayiş ve güvenlik gibi sorunlarla ilgilenirdi. Ama artık nerede neyin satılıp neyin satın alınacağına İçişleri Bakanlığı karar veriyor" dedi.

'Artık markete ve pazara İçişleri Bakanlığı yön veriyor' başlıklı yazısında Barlas, Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidenlere ceza kesildiğine işaret eden Barlas, "Edirne'de ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun denetimlerde bulunuyormuş. Kent genelindeki uygulamalarda ekipler, marketlere araçlarıyla gelenler ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere para cezası uygulamış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bakkala, markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu hakka girmektir" demişti" ifadelerini kullandı.