TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların satışına onay

Özelleştirme İdaresi, Gümüşhane'de Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, bazı taşınmazların satışına onay verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindekilerin, 'satış' yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 2 milyon 96 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına karar verildi.