Prof. Müftüoğlu: Bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili olarak "Görünen o ki yaptığımız onca hataya rağmen kapanma sürecinin sonunda yüzümüz az ya da çok gülecek. Ama bilelim ki bu ciddi kapanma da probleme kalıcı bir çözüm getirmeyecek" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Eleştiride kıskanç çözümde cömert olmak' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin zor ve kritik bir virajında olunduğunu söyledi.

Bir çeşit 'sınırlı kapanma dönemine' girildiğini belirten Müftüoğlu, "Bu dönemi iyi değerlendirmek, kısıtlamalara 'elimizden geldiği kadar' değil, 'daha da fazlasıyla' uyum göstermek mecburiyetindeyiz" dedi. "Zira kısıtlama sonrasında ulaşacağımız rakamlar beklentinin üzerinde kalırsa ciddi bir toplumsal travma yaşama ihtimalinin olduğu açık ve nettir" ifadesini kullanan Müftüoğlu, bu nedenle şu anda yapılan hataları, işlenen kusurları, eksiklikleri ve görülecek hesapları ertelemenin, eleştirileri sınırlayarak yeni ve etkili çözümler üretmenin yapılması gereken ilk ve en önemli iş olduğunu belirtti.

'Eleştiride kıskanç, övgüde ve çözümde cömert olmak en doğru yaklaşımdır'

Müftüoğlu, "Kısacası zaman rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de sık sık tekrarladığı gibi 'Sorunlu bir zaman'dır. Ve böyle zamanlarda 'Eleştiride kıskanç, övgüde ve çözümde cömert olmak' en doğru yaklaşımdır" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti: