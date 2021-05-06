Meteoroloji uyardı: Tüm Türkiye'de yağış etkili olacak

Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Zaman zaman yağışın etkili olması tahmin edilen bölgelerde, rüzgarın hafif ve orta şiddette esebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak bekleniyor.

TRT'nin haberine göre Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar, batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.